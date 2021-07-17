Двое убиты, один ранен - перестрелка в Сухуми

17.07.2021 Вечером 17 июля, примерно в 20:00, в Сухуми произошла перестрелка. В результате были ранены три человека, двое из которых впоследствии скончались. Медики борются за жизнь третьего раненого.



Как сообщают абхазские источники, в результате огнестрельных ранений скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба. В тяжелом состоянии находится Аслан Зухба.



Согласно информации, место имели разборки среди представителей криминального мира. В перестрелке участвовали люди «вора в законе» по прозвищу "Пыза" (Рауль Барцба) и «вора в законе» по прозвищу "Динрид" (Темур Ахуба).



Как сообщает МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), в связи с произошедшим начато следствие.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>