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    Двое убиты, один ранен - перестрелка в Сухуми
    17.07.2021
    Вечером 17 июля, примерно в 20:00, в Сухуми произошла перестрелка. В результате были ранены три человека, двое из которых впоследствии скончались. Медики борются за жизнь третьего раненого.

    Как сообщают абхазские источники, в результате огнестрельных ранений скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба. В тяжелом состоянии находится Аслан Зухба.

    Согласно информации, место имели разборки среди представителей криминального мира. В перестрелке участвовали люди «вора в законе» по прозвищу "Пыза" (Рауль Барцба) и «вора в законе» по прозвищу "Динрид" (Темур Ахуба).

    Как сообщает МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), в связи с произошедшим начато следствие.


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