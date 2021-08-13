В Абхазии призывают обратиться к международным организациям с просьбой предоставить вакцины от ковида

13.08.2021 Представители общественности Абхазии призывают де-факто правительство обратиться как к РФ, так и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении эффективных вакцин против коронавируса.



В заявлении, которое подписали более 60 человек указано, что количества доз российской вакцины «Sputnik», доставленных в Абхазию, недостаточно, чтобы население чувствовало себя в безопасности.



«Считаем своим долгом призвать правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны», — написано в заявлении.



10 августа в Абхазии начался второй этап вакцинации от коронавируса. На этот раз населению была предложена российская вакцина «Sputnik Light» [по официальной информации, 5000 доз, закупленные на частные деньги].



Вакцинация в Абхазии началась только в середине мая 2021 года. Первый транш вакцины «Sputnik-V» из Москвы составлял 6500, планировалось вакцинировать 15 000 человек. Однако после первой партии из России в Сухуми вакцин «Sputnik-V» не поступало.











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