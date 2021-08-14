29 лет с начала войны в Абхазии – в Грузии вспоминают погибших

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14.08.2021 Мемориальные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала Абхазской войны.



В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба накануне началась гражданская панихида по пяти военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.



Идентифицировать граждан, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК).



По традиции с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на Площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, председатель правительства Абхазской Автономной Республики Руслан Абашидзе, замглавы Минобороны Грузии Григол Гиоргадзе.



«14 августа — самый тяжелый день для каждого из нас, для Грузии в целом, для сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, но особенно для тех, кто потерял членов семьи и близких в борьбе за единство Грузии. Мы потеряли героев, память которых я хочу почтить. Я преклоняться перед их героизмом. Это общая боль, общая трагедия абхазов и грузин, которую мы должны преодолеть силой мира, примирения, восстановления доверия, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась », — сказала Ахвледиани.



По случаю 29-й годовщины Абхазской войны премьер Грузии Ираклий Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.



«В этот день 29 лет назад началось одно из самых драматических явлений в истории Грузии — война в Абхазии. Конфликт между братскими народами унес жизни многих людей — военных и мирных жителей. По обе стороны линии фронта стояли граждане нашей страны стояли.



Еще раз выражаю соболезнования семье каждого погибшего.



Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится. Дорогой мира и развития мы вместе с братьями абхазами и осетинами создадим сильное, развитое государство, привлекательное для каждого из его граждан, где в условиях этнического, религиозного и культурного разнообразия у всех будут возможности для сохранения своей идентичности, процветания и развития», — написал Гарибашвили.



Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.



Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.



Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей — греки, евреи, эстонцы и другие.



На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством сепаратистов званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.



В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.









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