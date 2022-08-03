В Грузии стартовала кампания по признанию геноцида грузин в Абхазии

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03.08.2022 - Jam-News



«Характер и масштабы преступлений в Абхазии приравниваются не только к этническим чисткам, но и к геноциду», — говорится в



Организаторы кампании проводят параллель с тем, что произошло в украинских городах Буче, Мариуполе и Гостомеле, где произошли массовые убийства местного мирного населения. На фоне того, когда парламенты ряда европейских стран официально признали произошедшее в Украине геноцидом украинского народа, необходимо поставить на повестку дня вопрос Абхазии, считают организаторы кампании.



По их мнению, война на Украине и оценка Западом путинской России как империи зла «открыли возможность начать кампанию по признанию геноцида грузин в Абхазии на международной арене».



В тексте петиции абхазская сторона не упоминается. Утверждается, что в геноциде наряду с Россией виновны «группы, находящиеся под ее фактическим контролем».



«Требуем признания преступлений против человечности, совершенных в Абхазии Россией и группами, находящимися под ее фактическим контролем, геноцидом грузин — как со стороны грузинского государства, так и всего цивилизованного мира», — говорится в тексте.



7 августа, в 14-ю годовщину российско-грузинской войны, организаторы приглашают сторонников идеи признания геноцида на специальный митинг возле первой школы на проспекте Руставели:



«Давайте скажем, что оккупант совершил преступление против грузин и человечества в Абхазии. Россия устроила геноцид».



Партия создала



В мае «Европейская Грузия» развернула кампанию с требованием признать геноцид грузин в Абхазии. В то время по инициативе этой партии в Тбилиси и регионах была проведена выставка «До Бучи была Абхазия». На выставке рассказывалось о преступлениях, совершенных против грузин в Абхазии. «Институт свободы», журнал «Табула», оппозиционная партия «Европейская Грузия», «Общество просвещения избирателей» и «Абхазское собрание» продолжают кампанию «Действуй ради признания геноцида», целью которой является признание геноцидом преступлений, совершенных Россией против Грузии во время войны в Абхазии в 1992-1993 годах.«Характер и масштабы преступлений в Абхазии приравниваются не только к этническим чисткам, но и к геноциду», — говорится в тексте петиции , созданной с тем же требований.Организаторы кампании проводят параллель с тем, что произошло в украинских городах Буче, Мариуполе и Гостомеле, где произошли массовые убийства местного мирного населения. На фоне того, когда парламенты ряда европейских стран официально признали произошедшее в Украине геноцидом украинского народа, необходимо поставить на повестку дня вопрос Абхазии, считают организаторы кампании.По их мнению, война на Украине и оценка Западом путинской России как империи зла «открыли возможность начать кампанию по признанию геноцида грузин в Абхазии на международной арене».В тексте петиции абхазская сторона не упоминается. Утверждается, что в геноциде наряду с Россией виновны «группы, находящиеся под ее фактическим контролем».«Требуем признания преступлений против человечности, совершенных в Абхазии Россией и группами, находящимися под ее фактическим контролем, геноцидом грузин — как со стороны грузинского государства, так и всего цивилизованного мира», — говорится в тексте.7 августа, в 14-ю годовщину российско-грузинской войны, организаторы приглашают сторонников идеи признания геноцида на специальный митинг возле первой школы на проспекте Руставели:«Давайте скажем, что оккупант совершил преступление против грузин и человечества в Абхазии. Россия устроила геноцид».Партия создала официальную страницу в Facebook , где делится архивными материалами, связанными с войной в Абхазии, а также историями вынужденных переселенцев.В мае «Европейская Грузия» развернула кампанию с требованием признать геноцид грузин в Абхазии. В то время по инициативе этой партии в Тбилиси и регионах была проведена выставка «До Бучи была Абхазия». На выставке рассказывалось о преступлениях, совершенных против грузин в Абхазии.









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