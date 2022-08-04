В Абхазии организовали флешмоб против передачи Пицунды России

04.08.2022 Как сообщает «Эхо Кавказа», пользователи соцсетей в Абхазии организовали флешмоб против передачи Пицунды России. Акция получила название «Сохраним сбереженное».



Пользователи Facebook выкладывают на своей странице фото с контурным изображением Абхазии и сердца – в том месте, где находится Пицунда.



Как пишет издание «Эхо Кавказа», к акции, инициированной экс-кандидатом в депутаты Григорию Лацужба, присоединились многие абхазские пользователи соцсетей, они протестуют против передачи Пицунды России, а также возможной продажи земель российским гражданам.



В абхазском обществе уже несколько недель идет дискуссия о передаче России на 49 лет т.н. «госдачи» в Пицунде. Соглашение между Сухуми и Москвой предусматривает передачу части морской акватории и береговой линии в Пицунде Российской Федерации. По заявлению абхазской стороны, речь идет о соглашении, которое было подписано в Москве 19 января 2022 года и предусматривает безвозмездную передачу недвижимого имущества в собственность России, а также сдачу в аренду участка морской акватории и прилегающего к ней побережья. До последнего времени общественности не было известно об этом соглашении.









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