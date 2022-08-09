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    Стоимость отдыха в Абхазии на двоих обойдется от 74 тысяч рублей
    09.08.2022
    Стоимость отдыха в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в начале сентября обойдется двоим туристам от 74 тысяч рублей. О доступных в бархатном сезоне вариантах рассказали специалисты портала TourDom.ru.

    Так, шесть ночей в отеле Amza Park Hotel в Гагре с заездом 5 сентября обойдутся от 74 тысяч рублей на двоих (питание «полный пансион»). На эти же даты также доступны трехкомнатные апартаменты за 156 тысяч рублей.

    За отдых в стандартном номере пятизвездочного Wellness Park Hotel с питанием «все включено» при заезде 5 сентября на шесть ночей придется заплатить 90 тысяч рублей, более дорогой вариант с видом на море выйдет в 151 тысячу рублей.

    Бюджетное размещение можно найти в «Жоэквара» в Гагре: цена за те же шесть ночей в первых числах сентября варьируется от 61 до 100 тысяч рублей, в зависимости от типа размещения.

    Эксперты предупредили, что найти номер в хорошей гостинице в Абхазии на оставшиеся недели августа практически невозможно, при этом сейчас идет активное бронирование туров на сентябрь. Популярности направления способствует близость к работающему аэропорту Сочи и налаженное транспортное сообщение с республикой.

    Ранее в августе российские туристы сравнили Абхазию с Турцией и рассказали, чего не хватает республике для соперничества с популярным зарубежным курортом. По их мнению, море в республике не такое теплое, как Средиземное, а сервис в гостиницах уступает турецким стандартам.


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