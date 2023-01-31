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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазию не пускают сопредседателей Женевских дискуссий

31.01.2023 Власти самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщил глава абхазского т.н. МИДа Инал Ардзинба, пишет «Эхо Кавказа».



По его словам, решение принято в связи с отменой 57-го раунда Женевских дискуссий, запланированного на 21–22 февраля 2023 года.



«За последнее время это уже не первый случай, когда сопредседатели принимают односторонние решения об отмене или переносе раунда без каких-либо объективных причин и без согласования с участниками переговорного процесса. В 2022 году из запланированных четырех встреч состоялась лишь одна.



В начале текущего года мы наблюдаем схожую картину, когда сопредседатели в одностороннем порядке принимают решение о переносе очередного раунда.



Исходим из того, что подобные действия сопредседателей носят ангажированный характер, препятствуют работе этого важного международного формата переговоров, создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.



Учитывая отмену запланированного на февраль 2023 года раунда переговоров, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию Республики Абхазия делегации сопредседателей Международных женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8–9 февраля для проведения встреч с официальными лицами Республики Абхазия», – сказано в заявлении Ардзинба.



Отметим, что официально об отмене очередного раунда Женевских дискуссий пока не сообщалось. Информацию пока не комментировала грузинская сторона.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».



В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».









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