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    С 1 февраля в Абхазии вводят новый график отключения электричества
    31.01.2023
    Объем поставляемый по перетоку из Российской Федерации электроэнергии в феврале составит 190 млн кВт/ч, это меньше объема электроэнергии, поступившей в январе, составивший 250 млн.
    кВт/ч при сохранившемся уровнем потребления свыше 11 млн. кВт/ч в сутки.

    В связи с этим, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам.

    Так же новый график вводится на высоковольтных линиях, питающихся с Ингур ГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище в 410 м и низким объемом притока воды.

    Ограничения коснутся всех категорий потребителей так, как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии.


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