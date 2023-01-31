С 1 февраля в Абхазии вводят новый график отключения электричества

Объем поставляемый по перетоку из Российской Федерации электроэнергии в феврале составит 190 млн кВт/ч, это меньше объема электроэнергии, поступившей в январе, составивший 250 млн.
кВт/ч при сохранившемся уровнем потребления свыше 11 млн. кВт/ч в сутки.
В связи с этим, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам.
Так же новый график вводится на высоковольтных линиях, питающихся с Ингур ГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище в 410 м и низким объемом притока воды.
Ограничения коснутся всех категорий потребителей так, как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии.