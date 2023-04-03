Избиения и пытки в тюрьмах Абхазии и Цхинвали в отчете Amnesty International

03.04.2023 В своем отчете за 2022/23 год международная правозащитная организация Amnesty International рассмотрела вопросы прав человека в де-факто Абхазии и Южной Осетии.



В докладе говорится, что в районах, неподконтрольных правительству Грузии ухудшилась ситуация с правами человека, в том числе со свободой слова, а преступления, совершённые в прошлом, оставались безнаказанными.



«31 августа от травм, полученных в результате избиения и других видов жестокого обращения под стражей в 2020 году, скончался житель Южной Осетии / Цхинвальского региона Геннадий Кулаев. Эффективного расследования ни в его случае, ни в случае Инала Джабиева, который погиб в 2020 году из-за пыток под стражей, не проводилось», – говорится в документе.



Правозащитники указывают, что не проводилось эффективного расследования и в связи с гибелью под стражей жителя Абхазии Анри Атейба в 2021 году.



«Сообщалось, что Ираклию Бебуа, отбывающему приговор за сожжение абхазского флага в 2020 году, не оказывалась надлежащая медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями», – сказано в отчете.



Ираклия Бебуа арестовали в Гальском районе в сентябре 2020 года. Де-факто суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, признав виновным не только в «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом», но и в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>