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    Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»
    04.04.2023
    Представители австрийской компании Verbund посетили комплекс «Ингури ГЭС». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления.

    Представители Verbund осмотрели плотину «Ингури ГЭС» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Саберио Гальского района Абхазии.

    Тендер, предусматривающий внедрение на гидроэлектростанции цифрового управления, был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская Verbund.

    Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии.


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