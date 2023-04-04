Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»

Представители австрийской компании Verbund посетили комплекс «Ингури ГЭС». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления.
Представители Verbund осмотрели плотину «Ингури ГЭС» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Саберио Гальского района Абхазии.
Тендер, предусматривающий внедрение на гидроэлектростанции цифрового управления, был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская Verbund.
Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии.