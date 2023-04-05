Россия использовала территорию Абхазии для перевозки грузов в Турцию

05.04.2023 Россия начала поставку грузов в Турцию через самопровозглашенную республику Абхазия.



Ранее сообщалось, что в Сухуми прибыл «первый контейнерный поезд». СМИ предположили, что это – очередная схема России по обходу международных санкций. Для отправки груза из Сухуми в Турцию было использовано судно Anatolian, передавало издание СОВА.



Теперь факт транзита подтвердил первый заместитель председателя абхазского Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.



«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошёл без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг», – сказал он на пресс-конференции.



По словам Лабахуа, в обратную сторону поезд отправится с другим грузом для Российской Федерации.



«В соответствии с соглашением между руководствами Абхазии и России стороны должны обеспечивать беспрепятственный транзит грузов по территориям своих государств. Таможенный платёж там небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом: сегодня одна поставка, завтра – другая, и так, как говорится, «по копеечке» собирается бюджет нашего государства», – отметил Лабахуа.



Грузинские официальные структуры информацию о транзите товаров через территорию Абхазии пока не комментировали.









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