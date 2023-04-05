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    Совет ООН по правам человека о положении на оккупированных территориях Грузии
    05.04.2023
    Совет ООН по правам человека принял очередную резолюцию «Сотрудничество с Грузией», в которой отражена гуманитарная ситуация и положение с правами человека на оккупированных территориях Грузии. Об этом сообщает пресс-служба государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    Резолюция осуждает незаконное военное присутствие России в регионах Абхазии и Цхинвали и попытки его легитимации, а также выражает серьезную обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека на местах, включая этническую дискриминацию, посягательство на жизнь, пытки и бесчеловечное обращение, запрет на обучение на родном языке, незаконные задержания и похищения людей, нарушением прав собственности, уничтожением домов беженцев и повреждением памятников культурного наследия.

    «В резолюции уделено особое внимание обстоятельству, что лица, виновные в убийствах граждан Грузии в период 2014-2020 годов, до сих пор остаются безнаказанными, что способствует углублению синдрома безнаказанности в Абхазии и Цхинвальском регионе.

    Вместе с тем, в резолюции с обеспокоенностью отмечается, что внутренне перемещенные лица и беженцы по-прежнему лишены права вернуться в свои дома безопасным и достойным образом», — отмечается в информации пресс-службы аппарата государственного министра.

    В резолюции подчеркивается важность Женевских международных переговоров и механизмов превенции инцидентов и реагирования на них для обеспечения безопасности, стабильности и защиты прав человека на местах.

    В документе выражается глубокая обеспокоенность в связи с тем, что сила, осуществляющая эффективный контроль над регионами Грузии, отказывается допускать региональные и международные механизмы мониторинга.

    В резолюции Совет ООН по правам человека еще раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ.

    Примечательно, что резолюция «Сотрудничество с Грузией» принимается Советом ООН по правам человека с 2017 года.


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