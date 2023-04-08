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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Посол США в РФ: Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии

08.04.2023 В связи с фактом, произошедшим 5 апреля на церемонии вручения Послами нескольких стран, а вместе с ними и новым де-факто послом Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Алхасом Квициниа* верительных грамот президенту России Владимиру Путину, "Accent" обратился за комментарием к Посольству США в Москве.



Вот, что сказано в ответном заявлении пресс-спикера Посольства:



"Оккупированные Россией регионы - Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии. США всецело и твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Мы продолжим требовать от РФ выполнения обязательств по отводу войск на позиции, существующие до начала конфликта 2008 года, взятых российской стороной по Договору о прекращении огня, а также отзыва решений по признанию т.н. независимости Абхазии и Южной Осетии".



Алхас Квициниа вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину 5 апреля. На церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, верительные грамоты вручили и другие дипломаты, в том числе - новый посол США Линн Трейси, которой пришлось стоять рядом с абхазским "послом".



Путин назвал Абхазию «стратегическим союзником и ближайшим соседом». «В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии», – сказал он.



Обращаясь к дипломатам, Путин также заявил, что "Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться".



*Указ о назначении Квициниа "послом" был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности "руководителя президентской администрации". После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».









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