Турция не признает Абхазию и Южную Осетию - посол

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08.04.2023 В связи с уже подтвержденной информацией о начале поставок российских грузов в Турцию через территорию самопровозглашенной республики Абхазия "Accentnews" обратился за комментарием к Чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в Грузии, г-ну Али Каану Орбаю.



Вот, что сказано в его ответном заявлении:



"Прежде всего, никому не следует подвергать сомнению приверженность Турции курсу стойкой поддержки территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Турция не признает сепаратистские регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию. Мы не имеем никаких официальных контактов с их де-факто властями и не допустим подобных контактов со стороны иных турецких субъектов. Все обвинения в связи с вышеупомянутым фактом следует рассматривать в данном контексте. Важно также отметить, что Турция продолжит поддерживать мирное урегулирование конфликтов, связанных с сепаратистскими Абхазией и Южной Осетией, с учетом территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера - Грузии”.



На прошлой неделе SOVA выяснила, что в Сухуми прибыл «первый контейнерный поезд». Предполагалось, что это очередная схема обхода санкций со стороны России. Для перевозки грузов из Сухуми в Турцию было использовано судно Anatolian.



Позже факт транзита подтвердил первый заместитель председателя абхазского "таможенного комитета".



«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошёл без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг», – заявил Алиас Абахуа на пресс-конференции.









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