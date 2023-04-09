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    Охрана и родственники Бжания жестоко избили экс-«депутата»
    09.04.2023
    7 апреля в Сухуми сотрудниками ГСО и родственниками де-факто лидера Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии) Аслана Бжания (сын Максим Бжания и племянник Инал Квициния) численностью до 15 человек жестоко избит экс-депутат «парламента» Тенгиз Агрба.

    Причиной избиения стал пост Тенгиза Агрбы в Facebook, который нападавшие посчитали оскорбляющим честь и достоинство Аслана Бжания. Экс-«депутат »называет там Бжания «позорником, который не имеет никаких мужских черт». Он также напоминает о большом скандале в Абхазии в связи с тем, что кто-то пытался спилить священное для абхазов 200-летнее дерево. И говорит, что раз это произошло в день рождения президента, «возможно, кто-то хотел ему такой подарок сделать».

    Агрба обратился к Бжания и предупредил его: «Когда торопишься продавать все в Абхазии, получишь в итоге по морде».

    Тенгиз Агрба, с увечьями различной степени тяжести, доставлен в республиканскую больницу.

    Правоохранители не заявляют о возбуждении уголовного дела по факту избиения.


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