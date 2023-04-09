В Абхазии грянул скандал из-за вандализма в отношении «священной липы»

09.04.2023 Неизвестные совершили акт вандализма в отношении священного для абхазов дерева в селе Лыхны Гудаутского района. 150-летнюю кавказскую липу пропилили по всей окружности ствола на глубину до 20 сантиметров, сообщают абхазские СМИ.



Липа растет в центре исторической поляны «Лыхнашта», где, как пишет «Апсныпресс», «испокон веков проводились всенародные сходы, принимались судьбоносные для абхазского народа решения». Дерево известно всей Абхазии, пользователи соцсетей назвали произошедшее святотатством и пишут, что это плохой знак.



Депутаты «парламента» выступили с заявлением в связи с произошедшим на поляне «Лыхнашта».



«Вандализм, совершенный по отношению к священному дереву — поистине историческому наследию, вызвал бурю негодования у общественности страны. Решительно осуждая этот поистине нечеловеческий поступок, мы расцениваем его не только как экологический вандализм, но, в первую очередь, как осквернение чувств народа Абхазии, неуважение к обществу, психологическое воздействие на принятие судьбоносных вопросов», — считают депутаты.











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