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    В Абхазии грянул скандал из-за вандализма в отношении «священной липы»
    09.04.2023
    Неизвестные совершили акт вандализма в отношении священного для абхазов дерева в селе Лыхны Гудаутского района. 150-летнюю кавказскую липу пропилили по всей окружности ствола на глубину до 20 сантиметров, сообщают абхазские СМИ.

    Липа растет в центре исторической поляны «Лыхнашта», где, как пишет «Апсныпресс», «испокон веков проводились всенародные сходы, принимались судьбоносные для абхазского народа решения». Дерево известно всей Абхазии, пользователи соцсетей назвали произошедшее святотатством и пишут, что это плохой знак.

    Депутаты «парламента» выступили с заявлением в связи с произошедшим на поляне «Лыхнашта».

    «Вандализм, совершенный по отношению к священному дереву — поистине историческому наследию, вызвал бурю негодования у общественности страны. Решительно осуждая этот поистине нечеловеческий поступок, мы расцениваем его не только как экологический вандализм, но, в первую очередь, как осквернение чувств народа Абхазии, неуважение к обществу, психологическое воздействие на принятие судьбоносных вопросов», — считают депутаты.


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