Абхазам «тотально надиктовали» по-русски

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09.04.2023 Акция “Тотальный диктант” прошла в Сухуми, Гудауте и Гагре в субботу 8 апреля.



В Сухуми акция проходила в школе № 2 имени Пушкина. По словам сотрудника Представительства Россотрудничество в Абхазии, куратора диктанта в столице Натальи Каюн, в ней приняли участие порядка 70 человек, среди них преподаватели, врачи, учащиеся школ, а также их родители.

“Два года из-за пандемии у нас был перерыв, к тому же погода была дождливая. Но, тем не менее, 70 человек - неплохо для города. Мы рады, что откликнулись желающие писать диктант и проверить свою грамотность”, - отметила она.



Диктующим стала экс-«министр культуры», директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Ежегодно организаторы акции в Сухуми приглашают известных людей для того, чтобы повысить значимость акции.



“В прошлый раз мы пригласили директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, до этого читал советник-посланник посольства России в Абхазии. То есть мы хотим привлекать людей, которые небезразличны к культуре, к языку. Мы посчитали, что в этом году знаковым человеком является Эльвира Анатольевна Арсалия, потому что она ведет большую просветительскую работу”, - пояснила Каюн.



В 2023 году автором текста к диктанту стал писатель Василий Авченко, он посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. По словам Каюн, текст был нелегкий, но в то же время не слишком трудный.



Результаты “Тотального диктанта” будут известны уже в конце следующей недели. Они будут загружены на сайт акции.



В Гагре акция прошла на базе Гячрыпшской средней школы, в ней приняли участие 43 человека. В Гудаутской школе № 2 диктант писали 34 человека.



Акция "Тотальный диктант" прошла во всем мире в 20-й раз 8 апреля, она охватила 19 часовых поясов на шести континентах. В Абхазии диктант проходит в 10 раз.



"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст сочиняет каждый год известный писатель специально для акции. Как сообщается на сайте диктанта, в 2022 году в нем приняли участие более 780 тысяч участников из 108 стран, а в 2011 году в нем участвовали только 4 758 человек из двух стран и 13 городов. Впервые акция прошла в 2004 году.











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