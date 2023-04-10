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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазские власти сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту

10.04.2023 Власти самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за акции грузинской оппозиции в Тбилиси.



Возобновил работу и пропускной пункт Саберио-Пахулани, пишет грузинская служба Радио Свобода.



О введенных ограничениях стало известно 7 апреля. В абхазской СГБ 8 апреля подтвердили, что введенные меры связаны с митингом в Тбилиси. В ведомстве заявили об оперативной информации, согласно которой к участию в массовых акциях протеста активно привлекаются беженцы из Абхазии и жители Гальского района.



«В частности, речь идет о находящихся в настоящее время в Грузии студентах грузинских вузов, чьи семьи и родственники проживают на территории Галского района», – говорилось в сообщении.



По информации СГБ, ограничение на выезд жителей Абхазии было введено для минимизации «участия жителей Абхазии в деструктивных процессах на территории сопредельного государства».



Отметим, что на акции у здания парламента Грузии накануне, 9 апреля вновь скандировали «Сухуми!» и «Цхинвали!». С таким призывом, как и месяц назад, выступил оппозиционный активист Ираклий Павленишвили.



«Во время моего предыдущего выступления, во время мартовской акции (у нас) было очень эмоциональное письмо из Гали, которое мы прочитали. Затем мы начали очень естественно скандировать «Сухуми» и «Цхинвали». Представители сепаратистского, другими словами российского режима, российские пропагандисты выступили и сказали, что это – милитаризм. Друзья, мы не будем считать потерянным то, что не отдали по своей воле. Сотни тысяч грузин выселены из своих домов. Это не милитаризм, а мирное возвращение наших территорий, которые принадлежат нам согласно международно признанным границам. Вы не заставите грузинский народ отказаться от исконных территорий. Позвольте мне завершить выступление словами, которые неизбежно последуют за европейской интеграцией. Мирно, как этого хочет грузинский народ, мы вернем и то и другое – Сухуми! Сухуми! Сухуми!... Цхинвали!, Цхинвали!, Цхинвали!», – сказал Павленишвили.









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