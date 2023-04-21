.: Лента Новостей
  • «Святую» липу в Абхазии будут лечить китайской капельницей
  • Абхазские власти сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту
  • Абхазам «тотально надиктовали» по-русски
  • В Абхазии грянул скандал из-за вандализма в отношении «священной липы»
  • Охрана и родственники Бжания жестоко избили экс-«депутата»
  • Турция не признает Абхазию и Южную Осетию - посол
  • Посол США в РФ: Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии
  • Совет ООН по правам человека о положении на оккупированных территориях Грузии
  • Россия использовала территорию Абхазии для перевозки грузов в Турцию
  • Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»

    •
     
    «Святую» липу в Абхазии будут лечить китайской капельницей
    21.04.2023 - "Новости-Грузия"
    В Абхазии продолжаются страсти вокруг сакральной липы, которая считается местным “духовным символом” – ее недавно повредили вандалы бензопилой.

    Липе поставили катайские капельницы. Сейчас 30 капельниц, и прописано еще столько же. Экологи верят, что дерево восстановится.

    Глубина порезов бензопилой по всей окружности дерева составляет 20 сантиметров.

    Подозреваемых двое – братья Ираклий и Даур Багателия. Первого брата суд заключил под стражу, а второго пока отпустили под подписку от невыезде.

    В абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий повреждения липы, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.

    Тем временем распространилась версия, что акт вандализма на исторически значимой для абхазов Лыхненской поляне был совершен “новопросвещенными абхазами” с “благословения и наставничества” православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка”, пишет “Эхо Кавказа”.

    Тут еще вспомнили, что в прошлом веке послушник Ново-Афонского монастыря сжег священный абхазский дуб “из религиозной ревности и желания мученичества, за что едва не был убит”.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия