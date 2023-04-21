«Святую» липу в Абхазии будут лечить китайской капельницей

21.04.2023 - "Новости-Грузия" В Абхазии продолжаются страсти вокруг сакральной липы, которая считается местным “духовным символом” – ее недавно повредили вандалы бензопилой.



Липе поставили катайские капельницы. Сейчас 30 капельниц, и прописано еще столько же. Экологи верят, что дерево восстановится.



Глубина порезов бензопилой по всей окружности дерева составляет 20 сантиметров.



Подозреваемых двое – братья Ираклий и Даур Багателия. Первого брата суд заключил под стражу, а второго пока отпустили под подписку от невыезде.



В абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий повреждения липы, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.



Тем временем распространилась версия, что акт вандализма на исторически значимой для абхазов Лыхненской поляне был совершен “новопросвещенными абхазами” с “благословения и наставничества” православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка”, пишет “Эхо Кавказа”.



Тут еще вспомнили, что в прошлом веке послушник Ново-Афонского монастыря сжег священный абхазский дуб “из религиозной ревности и желания мученичества, за что едва не был убит”.









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