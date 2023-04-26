В Абхазии похитили двух россиян, потребовав за них выкуп

26.04.2023 Де-факто Генеральная прокуратура Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) возбудила уголовное дело по факту похищения двоих россиян и вымогательства средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ведомства, незаконно были лишены свободы граждане РФ Леонид Шоклер и Исмаил Шейх.



В частности, 14 апреля с парковки магазина в Сухуми был похищен Шоклер, злоумышленники его перемещали по разным адресам до получения выкупа в 5 тысяч долларов, полученных от его матери. Затем он был освобожден.



19 апреля был похищен друг Шоклера – Исмаил Шейх. Тому удалось сбежать из плена и сообщить о случившемся правоохранительным органам.



Подозреваемые в похищении граждан России пятеро жителей Абхазии задержаны и заключены под стражу.









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