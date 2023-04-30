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    В Гагрском районе убит 33-летний грузин — СМИ
    30.04.2023
    В Гагрском районе оккупированной Абхазии убит 33-летний грузин Джейран Маргания. Мужчина жил в Гали, работал таксистом. Как сообщил «Радио Свобода» источник, Маргания уехал из Гали по работе, убийство, вероятно произошло 2 дня назад.

    «Сообщения о том, что он был бизнесменом и поэтому его убили – неверны. Эта семья небогата. Никаким бизнесменом этот молодой человек не был, когда человек водит такси, ну какой это бизнес?! О его убийстве в Гали говорят многое, но пока никто ничего не знает. Одни утверждают, что он вез деньги и поэтому его убили, другие, что его убили наркоманы, которые сели в машину. У него молодая мама, бедная женщина. У нее цветочные магазин», — цитирует жителя Гали «Радио Свобода».


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