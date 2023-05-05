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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гражданку Грузии в Абхазии приговорили к 10,5 годам лишения свободы

05.05.2023 "Верховный суд" Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) вынес в пятницу приговор в отношении гражданки Грузии Кристинэ Такаландзе, обвиняемой в шпионаже в пользу Грузии. Ее приговорили к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимой Автандил Чкадуа.



"Сегодня суд огласил приговор в отношении Такаландзе и вынес ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев [с отбыванием в колонии] общего режима", - сказал Чкадуа.



"Такаландзе Кристинэ Велодиевну <...> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 274 ("Шпионаж") УК Республики Абхазия, и назначить ей наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Такаландзе до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей. Произвести за счет предварительного заключения срок отбывания наказания, которое исчисляется со дня ее фактического задержания, - 20 июля 2022 года", - говорится в приговоре, оглашенном судьей.



Ранее сообщалось, что обвинение требует для Кристинэ Такаландзе, обвиняемой в шпионаже в пользу Грузии, наказания в виде 13 лет лишения свободы. 25 июля 2022 года следственным отделом службы госбезопасности Абхазии в отношении Такаландзе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 274 ("Шпионаж") УК Абхазии. Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению уголовного дела в январе.



По данным следствия, Такаландзе, действуя умышленно по заданию иностранной разведки, с сентября 2021 года по 20 июля 2022-го занималась сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную информацию, охраняемую законом Республики Абхазия.









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