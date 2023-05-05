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    В Абхазии задержали молодых людей, протестовавших против передачи земли России
    05.05.2023
    Сухумская милиция задержала шестерых девушек и двоих молодых мужчин по обвинению в «мелком хулиганстве» после того, как они вывесили плакаты протеста в нескольких общественных местах.

    Активисты, которые, по сообщениям, являются членами молодежного движения «ХарахПицунда», заявили, что плакаты с патриотическими цитатами абхазских писателей и политиков предназначались для привлечения внимания к «вопросам, связанным с суверенитетом и безопасностью страны».

    Как известно, молодежное движение выступает против передачи Российской Федерации государственных дач в Пицунда, а также строительства гостиниц и многоэтажных домов в исторических районах Сухуми.

    По данным местных СМИ, задержанных девушек отпустили после «профилактической беседы», а двоим мужчинам предъявили обвинение в административном правонарушении, которое они отрицают.

    «Омбудсмен» оккупированной Абхазии Анас Кишмария заявила, что правоохранительные органы необоснованно ограничили свободу выражения, слова и передвижения активистов, и пообещала защитить гарантированные им свободы.

    Передача государственных дачных территорий в Пицунда в собственность России уже давно является предметом острых споров в местном обществе, но впервые этот вопрос вызвал протесты молодых активистов.


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