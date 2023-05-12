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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Торгово-промышленной палате России предлагают транзит из Грузии через оккупированную Абхазию

12.05.2023 Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин раскрыл планы по сотрудничеству между предпринимателями Грузии и России. По его словам, в этом году при ТПП создан Российско-грузинский деловой совет, в котором уже начали обсуждать конкретные вопросы.



«Мы пытаемся нащупать направления, где можем вместе продвинуться вперед. Интерес определенных кругов Грузии есть. Я не могу сказать, что это интерес всей страны. Но среди бизнеса много тех, кто хочет и может. И ищет поддержки с нашей стороны», — сказал Катырин в интервью «Российской газете».



По его словам, возобновление прямых авиаперелетов в Грузию и отмена визового режима – это сигнал, что Москва хочет сотрудничать с Тбилиси. Как говорят российские дипломаты, «принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений». Именно на это направлен указ о возобновлении авиасообщения, подписанный Путиным, считает он.



«И деятельность Российско-грузинского делового совета – это не только торговля и экономическое сотрудничество, но и гуманитарные вопросы. Вот сегодня, 12 мая, началось празднование Дня Грузинской диаспоры России. В программе – открытие выставки копий древних грузинских фресок, найденных в России, фестиваль грузинского танца и очередное заседание совета. Наши грузинские партнеры и члены делового совета готовились к празднику с большим душевным подъемом», — сказал Катырин.



Он отметил прогресс в деловых отношениях с грузинской стороной, отметив, что на днях решился вопрос с поставкой коньячных спиртов напрямую из Грузии. Партнеры также якобы хотят наладить поставки грузинского вина, чтобы большее количество хозяйств было сертифицировано и имело возможность продавать его в России: «Обсуждаем».



«Следует также организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути: Китай, порт Ирана Бендер-Аббас, Астара – Иран, Астара – Азербайджан, Габала – Азербайджан, Марнеули – Грузия, по территории Абхазии в Россию. Это, среди прочего, позволит заключать долгосрочные контракты на поставки газа и нефти по стабильным и предсказуемым ценам», — заявил глава ТПП России.



Он добавил, что железнодорожный транзит позволит разгрузить пограничный переход «Верхний Ларс» и уменьшить стоимость доставляемых грузов, увеличив их объем. Учитывая создавшуюся ситуацию с транзитом российских товаров через Турцию, организация такой схемы жизненно необходима, подчеркнул Катырин.



По его словам, сегодня основу российского экспорта в Грузию составляют нефтепродукты, газ, уголь, нефть, пшеница, пшеничная мука. Грузия в основном экспортирует вино, спиртные напитки, минеральную воду, ферросплавы, легковые автомобили. За первые три месяца 2023 года торговый оборот вырос на 73% к 2022 году.









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