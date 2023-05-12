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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Сухуми объяснили, почему разрешили «торговлю с Грузией»

12.05.2023 Де-факто министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа на встрече представителей политических и общественных движений выступил с заявлением в связи с торговым режимом на КПП Ингури.



Напомним, указом местного де-факто лидера Аслана Бжания от 31 марта был определен список товаров, которые можно провозить через КПП «Ингури». К провозу допущены: саженцы многолетних и однолетних культур, семена и посадочный материал сельхозкультур, живых домашних птиц, корма для сельхозживотных, сельскохозяйственную технику, оборудование по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильный транспорт, автомобильные запчасти, моторные и прочие смазочные масла для транспортных средства.



«Это один из тех вопросов, которые наши оппоненты неудачно поднимают для обсуждения. Никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией. Мы, как министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы развития сельского хозяйства. Это необходимый нам товар. Мы считаем, что мы ничего неправильного не сделали. Общественность это восприняла, и ничего не изменилось, никаких товаров в каких-то других потоках к нам поступать не стало, из-за того, что включили несколько видов товаров в перечень товаров и оборудования, которые можно провозить через границу с Грузией», — заявил Беслан Джопуа.



Кроме того, Джопуа говорит, что у России не всегда имеет возможность помочь Абхазии с субтропическими саженцами и специальной техникой, которая может применяться в условиях Абхазии, а также специальной техникой.



«Поэтому нам приходится обращаться к нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют на территорию Абхазии через Грузию из Турции, возможно и из Грузии. Мы смогли легализовать, взять под контроль то, что происходило нелегально на границе. […] Сегодня, кроме некоторых представителей оппозиции, пофамильно не хочу называть, все остальные говорят даже не о перечне товаров, подлежащих перевозке через границу, но и о возможном открытии границы со стороны Абхазии. То есть, раз мы имеем границу, она должна работать полноценно, должны взиматься платежи, пошлины, как положено и контролироваться то, что проходит через нее», — сказал Беслан Джопуа.



При этом он указал, что те, кто выступает против этого процесса «имеют отношение к нелегальному бизнесу на границе».



Он также напомнил участникам встречи, что несколько лет назад Абхазия официально разрешила экспорт орехов в Грузию и тогда критики не услышал.



«Тогда не было слышно заявлений, что это торговля с Грузией. В тот период им не было необходимости политизировать вопрос, т.е. не было той необходимости для оппонентов, как сегодня», — заявил Джопуа.









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