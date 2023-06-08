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    Появление в ненадлежащем виде в общественных местах Абхазии будет караться штрафом
    08.06.2023
    Законодательный орган Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся поведения в общественных местах.

    "Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара. Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание не обязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах", - говорится в пояснительной записке.
    Указывается, что очень часто замечания, которые делают местные жители, приводят к ссорам и даже дракам, после чего участники несут административную и даже уголовную ответственность.


    "В связи с вышеизложенным и опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом",- говорится в документе, который представил на рассмотрение Народного Собрания депутат Даут Хутаба.

    Появление в общественных местах, за исключением пляжей, людей в купальниках, плавательных шортах или в обнаженном виде (под этим, по словам Хутаба, подразумевается "полное отсутствие одежды на теле человека, либо отсутствие одежды на его торсе") влечет за собой штраф в размере 100 МРОТ (шесть тысяч рублей).

    В первом чтении проект был принят еще прошлым созывом. Он предполагал наложение штрафа в размере пяти МРОТ (300 рублей). Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.


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