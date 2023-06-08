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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку беженцев с оккупированных территорий Грузии

08.06.2023 В Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН в рамках 77-й сессии приняла резолюцию, инициированную Грузией и 63 странами из разных регионов мира – «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона /Южной Осетии, Грузия».



Согласно информации, распространенной Министерством иностранных дел Грузии, резолюцию поддержали 100 государств.



По сообщению ведомства, указанную резолюцию Грузия представляет Генеральной Ассамблее ООН с 2008 года.



Как отмечается в распространенной информации, резолюция осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных Россией регионах Грузии, подтверждает право беженцев, независимо от их этнической принадлежности, на достойное и безопасное возвращение в свои дома, и подчеркивает необходимость уважения и защиты их права собственности.



«Помимо гуманитарного контекста резолюция имеет и практическое значение, поскольку поручает Генеральному секретарю ООН готовить ежегодный доклад о положении беженцев, проживающих в Грузии и выполнении резолюции. Резолюция также призывает участников Женевских переговоров активизировать свои усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в оккупированных Россией регионах Грузии, что, в свою очередь, будет способствовать возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.



Как и в предыдущие годы, государствам-членам ООН в этом году была предоставлена ​​возможность стать соавторами резолюции и, таким образом, более активно включиться в международные усилия по преодолению сложной гуманитарной ситуации, создавшейся вследствие российской агрессии и оккупации. В результате к числу соавторов резолюции присоединились 64 страны из разных регионов мира, что сравнительно с прошлым годом является увеличенным показателем. Этот факт еще раз подтверждает, что данная резолюция стала уже глобальной инициативой.



Тот факт, что Грузия и в этом году смогла сохранить ежегодную динамику, следует считать большим успехом грузинской дипломатии, что выразилось в принятии как резолюции Генассамблеи ООН о беженцах, так и резолюции Совета по правам человека ООН об обстановке в регионах Грузии, оккупированных Россией.



Министерство иностранных дел Грузии благодарит все государства, поддержавшие резолюцию и ставшие соавторами инициативы. Этим решением каждая страна еще раз поддержала право на возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев и выразила поддержку каждому беженцу.



Среди соавторов/соспонсоров резолюции: Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Чехия, Дания, Джибути, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Кирибати, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Монако, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Тонга, Турция, Тувалу, Украина, Великобритания, США, Демократическая Республика Конго, Малави, Мексика, Новая Зеландия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату», - говорится в информации, распространенной внешнеполитическим ведомством.









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