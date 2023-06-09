Правительственная делегация России находится в Абхазии

В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) с рабочим визитом находится российская правительственная делегация, ее возглавляет зампредседателя Правительства России Александр Новак. Об этом сообщает Appsnipress.



В составе российской делегации: начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.



По официальной информации Сухуми, в рамках визита российская делегация уже посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Бичвинта (Пицунда). Кроме того Новак осмотрел колоннаду и набережную в Гагре, которые были отремонтированы за счёт российской финансовой помощи в рамках Инвестпрограммы. Он также посетит Абхазский драматический театр, озеро Рица, «Сталинскую дачу» и дачу Горбачева.



Также состоится встреча с местным де-факто лидером Асланом Бжания и абхазо-российской "межправительственной" комиссией.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>