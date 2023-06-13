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    Россиянка заявила об изнасиловании в Абхазии
    13.06.2023
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) гостья из России заявила об изнасиловании. Об этом 13 июня сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на начальника Гудаутского РОВД Зосма Гицбу. Он уточнил, что заявление приняли и для выяснения обстоятельств в милицию доставили мужчину, чье имя назвала потерпевшая.

    «Материал собран и передан в прокуратуру. Этой работе сопутствует много процедур, в том числе заявительница должна пройти медицинскую экспертизу. На основе полученных данных в результате следствия прокуратура определит дальнейшие действия», — сказал Гицба.


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