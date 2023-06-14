Сильный ливень смыл автотрассу из Гагры в Сочи

14.06.2023 Сильный ливень повредил участок главной трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Адамур Цишба.



"Я предполагаю, что это был смерч. Ливень такое сделать не мог. Реки поднялись из нескольких ущелий в районе "Золотого поста", наверное, из семи или восьми. На одном из участков трассы смыло асфальт. Уже почти очистили одну сторону дороги и понемногу восстанавливаем реверсное движение транспорта, так как собралась пробка", – отметил он.



Ливень парализовал движение, людям не оставалось ничего другого, кроме как пешком добираться до аэропорта Сочи, чтобы успеть на самолеты.



По словам Цишба, стихия также разрушила один из частных домов и общежитие для персонала при остинице. Пострадавших нет.



Ливень привел к остановке железнодорожное движения. Сегодня на маршрут не вышел электропоезд «Ласточка», а поезда, идущие по маршрутам «Санкт-Петербург – Сухуми» и «Туапсе – Гагра», отменены.



Пассажирский поезд, направлявшийся в Сухуми из Москвы, прекратил движение вблизи поселка Цандрипш. Из-за серьезного повреждения путей и опор в районе села Аныхынста возобновить его в ближайшее время не получится.









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