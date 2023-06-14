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    Посетившую Абхазию россиянку обвинили в незаконном выезде из РФ
    14.06.2023
    Бывшую сотрудницу одного из учреждений Управления федеральной службы исполнения наказаний в Алтайском крае подозревают в незаконном выезде за пределы России с допуском к государственной тайне (ч. 1 ст. 283.2 УК), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

    В прошлом году подозреваемая отправилась в самопровозглашенную республику Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) при действовавшем до 2026 года запрете на заграничные выезды. Задержанная сотрудница ФСИН занимала руководящую должность и жила в Шипуновском районе края, пишет близкий к силовым структурами телеграм-канал «Опер Слил».

    Какая мера пресечения избрана подозреваемой, в сообщении не уточняется. В единой государственной судебной системе РФ упоминаний о деле сотрудницы ФСИН также нет.

    Как пишет сайт Сибирь.Реалии, в Шипуновском районе Алтайского края расположены исправительная колония №6 и филиал уголовно-исполнительной инспекции краевого управления ФСИН. В мае 2023 года в ИК-6 сменился начальник: вместо Оксаны Корольковой пришел Антон Литвиненко.

    13 июня стало известно, что на Урале сотрудники ФСБ возбудили аналогичное дело о выезде за границу с доступом к гостайне против бывшего сотрудника завода «Росатома». Он также пытался выехать в Абхазию.


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