Посетившую Абхазию россиянку обвинили в незаконном выезде из РФ

14.06.2023 Бывшую сотрудницу одного из учреждений Управления федеральной службы исполнения наказаний в Алтайском крае подозревают в незаконном выезде за пределы России с допуском к государственной тайне (ч. 1 ст. 283.2 УК), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.



В прошлом году подозреваемая отправилась в самопровозглашенную республику Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) при действовавшем до 2026 года запрете на заграничные выезды. Задержанная сотрудница ФСИН занимала руководящую должность и жила в Шипуновском районе края, пишет близкий к силовым структурами телеграм-канал «Опер Слил».



Какая мера пресечения избрана подозреваемой, в сообщении не уточняется. В единой государственной судебной системе РФ упоминаний о деле сотрудницы ФСИН также нет.



Как пишет сайт Сибирь.Реалии, в Шипуновском районе Алтайского края расположены исправительная колония №6 и филиал уголовно-исполнительной инспекции краевого управления ФСИН. В мае 2023 года в ИК-6 сменился начальник: вместо Оксаны Корольковой пришел Антон Литвиненко.



13 июня стало известно, что на Урале сотрудники ФСБ возбудили аналогичное дело о выезде за границу с доступом к гостайне против бывшего сотрудника завода «Росатома». Он также пытался выехать в Абхазию.









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