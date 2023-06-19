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    В Сухуми проводят перманентные военные учания из страха открытия «второго фронта»
    19.06.2023
    В свете призывов открыть второй фронт против России Абхазия готова допустить любое развитие ситуации в отношениях с Грузией. Об этом 18 июня в интервью РИА Новости заявил посол де-факто Республики Абхазия в РФ Алхас Квициния.

    По его словам, Абхазия проводит военные учения именно из-за угроз.

    «Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными», — заявил он.

    Как отметил де-факто посол, «перспектива налаживания диалога с Грузией пока не просматривается, поскольку Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы».

    Тема открытия «второго фронта» была запущена представителями российской и абхазской сторон, а также озвучивалась властями Грузии после начала войны в Украине.

    В публичных заявлениях конкретные члены «Грузинской мечты» обвинили Запад в попытке открыть в Грузии «второй фронт». По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, тема открытия второго фронта выдумана и является ложью, по мнению президента, используя эту тему, правительство пытается оказать давление на население страны.


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