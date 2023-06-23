Презентованы архивные издания и фильмы, подготовленные совместно абхазскими и грузинскими специалистами

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23.06.2023 Государственный министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани открыла мероприятие, посвященное презентации архивных изданий и художественных/документальных фильмов, подготовленных совместно грузинскими и абхазскими специалистами.



При непосредственной поддержке и организации Аппарата государственного министра, активном участии МВД и финансовой поддержке Совета Европы, в результате интенсивного сотрудничества грузинских и абхазских специалистов, подготовлено 5 совместных исследований и 3 художественных документальных фильма, которые касаются репрессий в Абхазии в период советской оккупации, борьбы с советским режимом, судеб и памяти людей, погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны.



Выступая на мероприятии, посвященном презентации фильмов, госминистр Тея Ахвледиани подчеркнула важность восстановления доверия между членами искусственно разделенного общества, углубления сотрудничества и диалога вокруг общих интересов, одним из успешных примеров чего являются совместная грузино- абхазские усилия по части поиска уникальных охраняемых материалов и выпуска исторических изданий в течение лет в архивах МВД . В этом контексте госминистр с благодарностью отметила особую роль и активное участие Совета Европы в процессе содействия мирному урегулированию конфликта, включая примирение и укрепление доверия. Кроме того, Тея Ахвледиани поблагодарила МВД Грузии, Академию МВД, Архив и всех участников проекта за их усилия.



К собравшимся обратились заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, глава представительства Совета Европы в Грузии Наталья Вутова, а также первый вице-спикер парламента Грузии, председатель временной комиссии по деоккупации Георгий Вольский.



Вторая часть мероприятия была посвящена презентации грузино-абхазских изданий и оценкам участников проекта, где была рассмотрена важность каждой публикации, а также ход и рабочий процесс грузино-абхазских встреч.



В мероприятии, посвященном совместному грузино-абхазскому проекту, приняли участие члены парламента и правительства Грузии, представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Грузии, а также гражданского общества и академических кругов.



«На сегодняшнем мероприятии мы представили те исторические публикации и художественные документальные фильмы, которые были подготовлены грузинскими и абхазскими специалистами в результате многолетней работы, более того, в результате отношений, переросших в доверие, дружбу и взаимное уважение. Наряду с неоценимыми усилиями всех грузинских и абхазских специалистов, участвующих в этом проекте, особо следует отметить выдающуюся роль и поддержку нашего давнего партнера – Совета Европы. Результаты таких проектов, связи грузин, абхазов и осетин, а также сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, придают особое значение мирным инициативам, что является приоритетом нашей государственной политики в достижении главной цели примирения и миростроительства", - сказала Тея Ахвледиани.













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