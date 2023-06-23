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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Поездки в Абхазию для россиян могут закончиться уголовным делом

23.06.2023 ФСБ возбудила по меньшей мере 22 уголовных дела по относительно новой статье о нарушении требований по защите государственной тайны, подсчитала «Медиазона». Дела в основном заводили на россиян, побывавших в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), по шести из них вынесены обвинительные приговоры.



Статья 283.2 УК запрещает выезд из России гражданам, у которых есть или когда-то был доступ к гостайне. Под нее, в частности, подпадают инженеры, сотрудники госпредприятий и силовых структур, а также чиновники. Запрет на выезд у них сохраняется даже после увольнения (на срок до пяти лет). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы, но пока по ней назначают только штрафы.



Фигурантом уголовного дела по этой статье стал, например инженер-конструктор из Новосибирска, который, судя по тексту приговора, участвовал в секретных совещаниях, а также в разработке проекта «многоцелевого корабля-экраноплана нового поколения». За поездку в Абхазию суд приговорил его к 250 тысячам рублей штрафа.



В Краснодарском крае за выезд в Абхазию оштрафовали на 200 тысяч рублей военного в отставке Валерия Гайтерова. Еще одно дело возбудили в Сочи против Анны Тархановой, которая работала в московском Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева.



Также «Медиазона» поговорила с нижегородским программистом, обвиняемым по этой статье. Он съездил на три месяца в Казахстан, а когда вернулся, к нему домой пришли сотрудники ФСБ и сообщили о возбуждении дела. Доступ к гостайне у него был во время работы в ядерном центре ВНИИЭФ, откуда он уволился три года назад.









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