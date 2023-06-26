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    DRI: В Гали набирает силу российская пропаганда
    26.06.2023
    «В Гали набирает силу российская пропаганда. Российская пропаганда и идеологическая вербовка этнического грузинского населения в Абхазии вступили в новую фазу», — говорится в материале, обнародованном неправительственной организацией «Институт исследования демократии» [DRI].

    По информации организации, представители Российской Федерации планомерно и поэтапно предлагают жителям Гали новые проекты и мероприятия.

    «Например: в начале июня по инициативе Посольства России детей, проживающих в Гальском районе, отправили на экскурсии на озеро Рица, Бичвинта, Бедия и Новый Афон. Транспорт, питание и другие расходы, связанные с экскурсией, полностью взяла на себя российская сторона, в качестве «подарка от дружественной России» для детей, проживающих в зоне конфликта, и для их семей.

    По инициативе Минобразования России в Гальском гуманитарном колледже открыт «Центр открытого обучения», с которым подписан эксклюзивный меморандум о «сотрудничестве». В центре будут проводиться тренинги и курсы переподготовки филологов по русскому языку и литературе. В дальнейшем планируется переподготовка по всем предметам. Привлечение специалистов обеспечит Минобразования России. При этом в рамках подписанного меморандума Минобразования России обязуется повысить заработную плату сотрудников Гальского гуманитарного колледжа.

    По оценке Исследовательского института демократии, очевидно, что Россия ведет идеологическую вербовку жителей Абхазии», — указано в сообщении.

    При этом в DRI заявляют, что им неизвестно, какие шаги на этом фоне, предпринимают грузинские власти против усиления влияния России в Гальском районе.

    По мнению «Института исследования демократии», правительство должно создать механизмы для сдерживания усиливающейся идеологической кампании в Гали и разработать дополнительные социальные пакеты для населения Гали.


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