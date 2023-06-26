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    Москва подписала с оккупированной Абхазией соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта
    26.06.2023 - SOVA
    Москва подписала с оккупированной Абхазией соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Подписи под документом поставили глава Министерства экономики РФ Максим Решетников и де-факто министр экономики Абхазии Кристина Озган.

    В Москве перспективу восстановления прямого авиасообщения между Россией и оккупированной территорией Грузии назвали «частью большой стратегии по развитию туризма».

    Россия рассчитывает, что аэропорт снимет загруженность с аэропорта Сочи и КПП «Адлер», через которые граждане РФ прибывают в оккупированную Абхазию.

    В подписанном документе отмечается, что работы по реконструкции аэропорта будут осуществляться в два этапа и будут профинансированы частным инвестором — российской промышленной группой «Базовый элемент».

    Стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. На эти деньги обновят 2,4 км из 3,6 км взлетно-посадочной полосы — аэропорт сможет принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые Ил-76.

    Рассчитан уже и поток пассажиров — на первом этапе 375,8 тысячи человек. После завершения второго этапа работ — 1 млн пассажиров в год. Если все пойдет по плану, отмечают в Москве, то Сухумский аэропорт будет запущен к концу 2024 года.

    Отметим, Сухумский аэропорт не функционирует вот уже 30 лет. Он был построен в 1960-е годы. Из-за Абхазской войны в 1993 году аэропорт был закрыт.

    Напомним, Международная организация гражданской авиации (ICAO, International Civil Aviation Organizasion) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии.

    Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей — это нарушает международные нормы.

    ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.


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