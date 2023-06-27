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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное 58-й раунд Женевских переговоров состоится 11-12 июля

27.06.2023 27 июня сопредседатели Женевского процесса провели консультации в оккупированном Цхинвальском регионе.



Де-факто глава делегации Цхинвали, госсоветник лидера оккупированного региона Константин Кочиев отметил необходимость «вносить на повестку дня вопросы о делимитации и демаркации границы» с остальной частью Грузии.



«Это был бы очень большой вклад в укрепление стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Именно на границе, как мы знаем, возникают проблемные ситуации, которые несут собой риск определенной эскалации», – подчеркнул Кочиев.



В Цхинвали отметили, что «серьезных происшествий» на линии оккупации не было, хотя были выявлены «моменты, вызывающие определенные опасения».



Сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар заявил, что на предстоящей встрече в Женеве вряд ли получится достигнуть «больших результатов».



«Учитывая обстановку, скорее всего, не получится достигнуть больших результатов. Но очень важно, чтобы этот раунд состоялся, чтобы у нас была возможность обсудить текущее положение дел и услышать друг друга», – заявил сопредседатель дискуссий.



Отметим, 26 июня сопредседатели провели консультации в МИД Грузии. А 28 июня они направятся в оккупированную Абхазию.



Женевский переговорный формат был создан после августовской агрессии России против Грузии в 2008 году — на основании соглашения, которое было подписано 12 августа 2008 года. Четыре раза в год участники встречаются в Женеве.



В дискуссии принимают участие Россия, Грузия, представители США, сопредседатели от ОБСЕ, Евросоюза и ООН. К переговорам подключены представители оккупированных регионов Грузии – Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии.



Женевские переговоры проходят в двух параллельных рабочих группах. В первой обсуждают вопросы обеспечения безопасности (например, подписание соглашения о неприменении силы и создание международного механизма безопасности в оккупированных регионах).



Во второй группе обсуждают вопросы вынужденно перемещенных лиц, возвращения беженцев и другие гуманитарные темы (например, изучение родного языка, культурное наследие, безопасное передвижение вдоль оккупационной линии и т. д.).



Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы с представителями Цхинвали и Сухуми, как того желают они и Россия. Тбилиси считает, что война 2008 года была развязана РФ и именно Россия является стороной конфликта, соответственно, именно с Москвой Тбилиси готов подписать это соглашение.









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