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    В оккупированной Абхазии хотят провести «референдум»
    27.06.2023
    В оккупированной Абхазии хотят провести «референдум» о недоверии власти и политике, пишет «Эхо Кавказа».

    Так называемый референдум предлагает провести Организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира».

    По информации агентства «Аиашара», члены организации обращаются в де-факто ЦИК для регистрации инициативной группы по проведению «опроса народного мнения».

    Согласно де-факто законодательству оккупированного региона Грузии, назначить «референдум» может де-факто президент, а на «референдум» выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам».

    Напомним, 30 мая в оккупированном регионе Грузии «оппозиционные партии» планировали провести «народный митинг», главным требованием которого стала отставка де-факто лидера Аслана Бжания и де-факто правительства Абхазии.

    Однако де-факто власти не позволили провести «народный протест» в Сухуми — людей не подпустили к зданиям. Так называемые правительственные учреждения были окружены разного вида транспортными средствами.

    Оккупационный режим противопоставил протесту беспрецедентное скопление так называемых правоохранителей, российскую спецтехнику, грузовые, милицейские и военные машины. Все это разместили на улицах, которые были полностью перекрыты.


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