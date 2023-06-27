В оккупированной Абхазии хотят провести «референдум» о недоверии власти и политике, пишет «Эхо Кавказа».



Так называемый референдум предлагает провести Организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира».



По информации агентства «Аиашара», члены организации обращаются в де-факто ЦИК для регистрации инициативной группы по проведению «опроса народного мнения».



Согласно де-факто законодательству оккупированного региона Грузии, назначить «референдум» может де-факто президент, а на «референдум» выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам».



Напомним, 30 мая в оккупированном регионе Грузии «оппозиционные партии» планировали провести «народный митинг», главным требованием которого стала отставка де-факто лидера Аслана Бжания и де-факто правительства Абхазии.



Однако де-факто власти не позволили провести «народный протест» в Сухуми — людей не подпустили к зданиям. Так называемые правительственные учреждения были окружены разного вида транспортными средствами.



Оккупационный режим противопоставил протесту беспрецедентное скопление так называемых правоохранителей, российскую спецтехнику, грузовые, милицейские и военные машины. Все это разместили на улицах, которые были полностью перекрыты.









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