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    Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с российских туристов
    28.06.2023
    Новый руководитель т.н. МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать машины с российскими номерами без веских причин.

    "Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи", - сообщил он на выездном совещании в Гудаутском РОВД.

    Министр также заявил, что намерен лично контролировать выполнение этого поручения.

    Киут был назначен "министром" внутренних дел Абхазии 13 июня 2023 года вместо Вальтера Бутбы. Ранее Киут занимал должность председателя "Службы Госбезопасности" Абхазии.


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