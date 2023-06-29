Россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства России

29.06.2023 В четверг Государственная Дума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии) о двойном гражданстве, которое позволяет россиянам приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот, сообщает ТАСС.



Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года, а 31 мая его ратифицировал президент России Владимир Путин.



Согласно документу, граждане одной стороны имеют право приобретать гражданство другой стороны без отказа от своего исходного гражданства. Кроме того, предусматривается, что лица, которые имели гражданство Абхазии на 26 августа 2008 года и сохраняли его до настоящего времени, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.



Лица, обладающие гражданством обеих стран, могут пользоваться правами на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, где они постоянно проживают. Также такие граждане призываются на военную службу в соответствии с принципами соглашения. При этом граждане, уже служившие в одной из стран, освобождаются от службы во второй стране.











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