Инал Ардзинба находился в Турции

Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхази Инал Ардзинба 26 июня побывал в Турции.



По сообщениям абхазских СМИ, там его встречал представитель сепаратистского режима Ибрахим Авидзба.



Инал Ардзинба посетил офис Авидзба, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурата Махария.



В ходе совещания Ардзинба подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики.



Он также принял участие в вечере абхазской культуры, который прошел в Культурном центре Süleyman Seba в Стамбуле.









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