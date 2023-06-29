Инал Ардзинба находился в Турции

Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхази Инал Ардзинба 26 июня побывал в Турции.
По сообщениям абхазских СМИ, там его встречал представитель сепаратистского режима Ибрахим Авидзба.
Инал Ардзинба посетил офис Авидзба, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурата Махария.
В ходе совещания Ардзинба подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики.
Он также принял участие в вечере абхазской культуры, который прошел в Культурном центре Süleyman Seba в Стамбуле.