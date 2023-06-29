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    Инал Ардзинба находился в Турции
    29.06.2023
    Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхази Инал Ардзинба 26 июня побывал в Турции.

    По сообщениям абхазских СМИ, там его встречал представитель сепаратистского режима Ибрахим Авидзба.

    Инал Ардзинба посетил офис Авидзба, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурата Махария.

    В ходе совещания Ардзинба подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики.

    Он также принял участие в вечере абхазской культуры, который прошел в Культурном центре Süleyman Seba в Стамбуле.


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