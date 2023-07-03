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    Жители Абхазии недовольны поведением российских туристов
    03.07.2023
    Местные жители Абхазии рассказали о трех причинах недовольства российскими туристами. Источник "ГЛАС" выяснил, чем вызвано негативное отношение к приезжим из России.

    Первой причиной является неуважение к людям со средней заработной платой. Второй причиной, вызывающей негативное отношение к россиянам, является частое их появление в полуголом виде в общественных местах. Третья причина: возмущение со стороны туристов из-за неоправданных ожиданий от номера отеля.

    Дело в том, что заселяясь в гостиницу, туристы из России хотят получить высокое качество обслуживания, но при этом потратить минимальное количество средств.


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