Жители Абхазии недовольны поведением российских туристов

Местные жители Абхазии рассказали о трех причинах недовольства российскими туристами. Источник "ГЛАС" выяснил, чем вызвано негативное отношение к приезжим из России.



Первой причиной является неуважение к людям со средней заработной платой. Второй причиной, вызывающей негативное отношение к россиянам, является частое их появление в полуголом виде в общественных местах. Третья причина: возмущение со стороны туристов из-за неоправданных ожиданий от номера отеля.



Дело в том, что заселяясь в гостиницу, туристы из России хотят получить высокое качество обслуживания, но при этом потратить минимальное количество средств.











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