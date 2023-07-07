В Гали возводят военную инфраструктуру

По данным абхазских СМИ, де-факто вице-президент Бадра Гунба проинспектировал строительство объектов военной инфраструктуры, расположенных в Восточной части Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Как пишет apsadgil.info, инспекцию возводящейся в Гальском районе инфраструктуры также провели секретарь т.н. Совета безопасности Сергей Шамба и советник де-факто президента Абхазии по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа.



О каком военно-инфраструктурном проекте идет речь, абхазские СМИ не уточняют.



Также сообщается о заявлении де-факто президента Аслан Бжания, в котором он назвал одной из главных проблем Абхазии обеспечение национальной безопасности и повышения обороноспособности.

«Вы знаете, что это очень затратное направление, и нам необходимо изыскивать колоссальные ресурсы для поддержания определенного уровня обороноспособности. Мы являемся независимым государством, у нас должны быть соответствующие вооруженные силы», – сказал Бжания.



По его словам, несколько лет назад у Абхазии была возможность воспользоваться поддержкой РФ, но этого не произошло. Речь шла о в том числе и создании российской военной базы в Очамчира.



«Это не состоялось, и когда вам говорят, что россияне просили, чтобы мы передали им земли в собственность, это неправда. Есть соглашение, которое подписано, но не ратифицировано, там четко прописано, что земля в аренде. Просто некоторым товарищам не хватило желания, наверно, это было не популярно, придали теме политический окрас, и мы остались без серьезной поддержки, которая у нас могла быть», — пояснил Аслан Бжания.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>