В Абхазии затоплены дома, повреждены дороги и железнодорожные пути

10.07.2023 В Гагре из-за проливных дождей, продолжавшихся на протяжении 8 и 9 июля, оказались затоплены около 800 домов. Как пишут абхазские СМИ, местная экстренная служба до сих пор ликвидирует последствия стихии — спасатели откачивают воду из зданий.



Вода затопила как частные дома, так и многоэтажки и улицы. Также из-за сильного дождя были повреждены около 250 автомобилей, автомобильные дороги и железнодорожные пути.



По словам де-факто президента Аслана Бжания, сильный дождь затопил в общей сложности 1100 зданий, в том числе несколько административных зданий.









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