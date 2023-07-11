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    В Абхазии третий день ищут туристку из Москвы, которую унесло в море
    11.07.2023
    Поиски российской туристки, которую во время сильных ливней унесло в море в Абхазии, продолжаются третий день, в них задействованы водолазы, спасатели, а также местное население. Об этом во вторник сообщил в эфире телеканала "Россия-24" т.н. министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии (оккупировнный Россией регион Грузии) Лев Квициния.

    В воскресенье в пресс-службе МЧС Абхазии сообщили, что к спасателям обратились местные жители с информацией о том, что женщину унесло течением реки. Позже в МЧС обратился россиянин, сообщивший о том, что пропала его супруга. Были начаты поиски, женщина считается пропавшей без вести.

    "Гражданка РФ, уроженка города Москвы 1972 года рождения. Она переходила через маленький ручеек, <...> резко поднялся уровень реки, и ее вместе с мостом смыло. <…> Водолазы, местное население, спасатели, все проводят поиски, но первый, второй дни не дают никаких результатов. Сегодня продолжаются поиски, но пока тоже без результата. Море очень мутное, неспокойное, это мешает работе водолазов", - сообщил он, отметив, что других жертв среди населения нет.

    Квициния добавил, что поиски проводятся в контакте с РФ. "Мы сообщаем и в посольство РФ, об этом говорим, пишем, работа ведется", - сказал он.


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