Абхазский блогер: два народа живут порознь — это сделала Россия

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19.07.2023 Абхазский блогер Даур Буава выступил на панельной дискуссии «Устойчивый мир в регионе Южного Кавказа» в Европарламенте.



От лица абхазского народа он заявил, что молодежь Абхазии мало информирована о том, что из себя представляет Грузия сегодня, какие в стране настроения в отношении к проживающим в условиях оккупации абхазам.



Блогер считает недопустимым в 21-м веке то, что грузины и абхазы — два народа, «веками жившие плечом к плечу», создававшие «совместные истоки», сегодня живут порознь.



«Это сделала третья сторона — Россия», — заявил Буава на дискуссии в Европарламенте.



Блогер два года живет на контролируемой части Грузии и получает высшее образование в Сухумском университете.



Представившись на абхазском языке, Даур Буава заявил, что есть «определенные проблемы» у двух народов. Но он видит, как грузины протягивают руку помощи абхазскому народу.



«Этот конфликт <> на протяжении 30-ти лет оставляет абхазское население, абхазскую молодежь в неведении… <> С самого детства говорят, что грузинский народ — враг абхазскому.



Я — сам абхаз, из Абхазии, проживаю в Тбилиси на протяжении двух лет. <> Я для себя многое увидел, многое понял. Понимаю то, что сегодня грузинская сторона действительно протягивает руку помощи абхазскому населению. Даже язык абхазский вписан в Конституцию Грузии и стоит наравне с грузинским языком.



Но наша молодежь мало информирована. Говорят <только> то, что должны <> знать… И это делает третья сторона, которая, в принципе, и спровоцировала конфликт 30 лет назад, — это была Россия», — говорит Буава.



Абхазский блогер считает, что книга ректора Сухумского университета Зураба Хонелидзе «Парадигмы мира» может помочь найти «золотую середину», которая объединит два народа.



«Это — одна из тех <книг>, которые, я считаю, действительно поможет нашей молодежи совместно, в объединенной форме, найти ту золотую середину, линия которой должна нас, наконец-то, объединить.



Не дело — когда два народа, веками жившие плечом к плечу, создавали совместные истоки, сегодня живут порознь. Этого не должно происходить, тем более в 21-м веке», — говорит Даур Буава.



Абхазский блогер поблагодарил организаторов панельной дискуссии в Европарламенте на грузинском языке.



Напомним, в оккупированой Абхазии в отношении Даура Буава возбуждено уголовное дело о «госизмене».



Де-факто прокуратура обвиняет Буава в том, что в своем TikTok он публиковал ролики с прямыми и скрытыми призывами, направленными «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия».



Блогер получил гражданство Грузии в декабре 2022 года. Даур Буава приехал из Ткварчели в Тбилиси в 2021 году.









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