Жителей Гали будут обучать русскому языку

Центр открытого образования начал работать в Абхазии, сообщает Sputnik. Он действует в Гальском районе, который несколько изолирован от остальной территории республики. Теперь его жители смогут изучать русский язык. Центр открыли при Гальском гуманитарном колледже.



По словам руководителя центра Игоря Басова, сейчас идёт подготовительный этап, занятия начнутся с 15 сентября. В центре будет представлено шесть программ. Кроме того, на его площадке будут проходить различные просветительские акции и культурные мероприятия. В данный момент набирают учеников, составляют списки, решаются организационные вопросы. Программа изучения русского языка рассчитана на три месяца, число слушателей составит не меньше трёхсот человек.



Игорь Басов уверен, что русский язык станет дополнительным условием объединения местного общества.



Обучать русскому языку будут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета. К процессу будут подключены местные специалисты для взаимодействия с учениками и работы в качестве переводчиков.



В перспективе на базе центра будут проходить и уроки абхазского языка, откроются курсы в IT-сфере.









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