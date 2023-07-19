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    В сухумской акватории Черного моря обнаружены средневековые постройки
    19.07.2023
    Подводные археологи в Абхазии нашли новые объекты в Черном море. Находки были обнаружены в области Нового Афона и Сухуми.

    "Побережье республики богато подводными памятниками. На территории страны существовали крупные морские центры. Они были вовлечены в черноморскую средневековую торговлю", — заявил Виктор Лебединский, глава Центра историко-археологических исследований Крыма.

    Археологи нашли в море в Абхазии 20 необычных предметов. Среди находок — корабль "Сиракуза" российского флота.

    В области Сухуми под водой обнаружены средневековые постройки.

    Исследования в Абхазии будут продолжены, территория очень интересна. Работы проводились учеными из Института востоковедения РАН и Абхазского музея.


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