В сухумской акватории Черного моря обнаружены средневековые постройки

Подводные археологи в Абхазии нашли новые объекты в Черном море. Находки были обнаружены в области Нового Афона и Сухуми.
"Побережье республики богато подводными памятниками. На территории страны существовали крупные морские центры. Они были вовлечены в черноморскую средневековую торговлю", — заявил Виктор Лебединский, глава Центра историко-археологических исследований Крыма.
Археологи нашли в море в Абхазии 20 необычных предметов. Среди находок — корабль "Сиракуза" российского флота.
В области Сухуми под водой обнаружены средневековые постройки.
Исследования в Абхазии будут продолжены, территория очень интересна. Работы проводились учеными из Института востоковедения РАН и Абхазского музея.