Из Абхазии перевезены останки 13 человек, пропавших без вести во время войны 1992-93 годов

19.07.2023 Из оккупированной Абхазии перевезены останки 13 человек, пропавших без вести во время войныв 1990-х годах.



Панихида по погибшим проходит в соборе Пресвятой Троицы (Самеба).



В результате вооруженных действий 1990-х годов и августовской войны 2008 года в Грузии пропавшими без вести считаются более 2300 человек. Под эгидой Международного комитета Красного Креста создан грузино-абхазский координационный механизм, в котором центральную власть Грузии представляет аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Также аппарат государственного министра возглавляет Межведомственную комиссию по поиску и доставке останков лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов. Аппарат координирует деятельность государственных органов в связи с поиском/идентификацией останков, включая оказание помощи семьям в организации захоронения опознанных останков и покрытие связанных с этим расходов.



Первая идентификация и траспортировка останков были осуществлены в 2013 году в рамках механизмов поиска лиц, пропавших без вести в ходе вооруженных действий 1990-х годов и августовской войны 2008 года.









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