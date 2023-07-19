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    Из Абхазии перевезены останки 13 человек, пропавших без вести во время войны 1992-93 годов
    19.07.2023
    Из оккупированной Абхазии перевезены останки 13 человек, пропавших без вести во время войныв 1990-х годах.

    Панихида по погибшим проходит в соборе Пресвятой Троицы (Самеба).

    В результате вооруженных действий 1990-х годов и августовской войны 2008 года в Грузии пропавшими без вести считаются более 2300 человек. Под эгидой Международного комитета Красного Креста создан грузино-абхазский координационный механизм, в котором центральную власть Грузии представляет аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Также аппарат государственного министра возглавляет Межведомственную комиссию по поиску и доставке останков лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов. Аппарат координирует деятельность государственных органов в связи с поиском/идентификацией останков, включая оказание помощи семьям в организации захоронения опознанных останков и покрытие связанных с этим расходов.

    Первая идентификация и траспортировка останков были осуществлены в 2013 году в рамках механизмов поиска лиц, пропавших без вести в ходе вооруженных действий 1990-х годов и августовской войны 2008 года.


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