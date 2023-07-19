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    В Абхазии убили вора в законе, известного по кличке «Дин Рид»
    19.07.2023
    В Гудаутском районе самопровозглашенной республики Абхазия убит вор в законе Тимур Ахуба, известный по кличке «Дин Рид». Об этом сообщил телеграм-канал RESPUBLICA.

    Информацию подтвердили в абхазской Генпрокуратуре. Дело возбуждено по факту умышленного убийства и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.

    «В настоящее время оперативно-следственная группа проводит осмотр места происшествия, правоохранительным органам даны поручения на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», – сказано в заявлении.


    Тимур Ахуба ранее был судим, привлекался к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. В декабре 2020 года его задерживали за «намерение дестабилизировать обстановку» в Абхазии. О задержании Ахуба сообщалось и в мае текущего года.


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